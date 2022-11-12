Çin, Japonya'yı Nükleer Kirlilik İçeren Suyu Güvenli Bir Şekilde Bertaraf Etmeye Çağırdı

BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cuma günü yaptığı açıklamada bir kez daha Japonya'yı nükleer maddelerle kirlenmiş su konusunu bilimsel, açık, şeffaf ve güvenli bir şekilde bertaraf ederek ilgili tüm tarafların meşru endişelerini gidermeye çağırdı.

BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cuma günü yaptığı açıklamada bir kez daha Japonya'yı nükleer maddelerle kirlenmiş su konusunu bilimsel, açık, şeffaf ve güvenli bir şekilde bertaraf ederek ilgili tüm tarafların meşru endişelerini gidermeye çağırdı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ajansın teknik görev gücünün, Japonya'nın nükleer kontamine suyu Fukuşima Daiichi nükleer santralinden Pasifik Okyanusu'na borularla nakletme planının kapsamlı güvenlik incelemesini sürdürmek için 14-18 Kasım tarihleri arasında Japonya'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Sözcü Zhao Lijian günlük basın brifinginde konuyla ilgili bir soruya yanıt olarak, Çin'in IAEA'nın ve teknik görev gücünün çalışmalarını desteklediğini söyledi. Çin, görev gücünün tarafsızlık, adalet ve bilim ilkelerine bağlı kalacağını, IAEA'nın nükleer güvenlik standartlarını sıkı bir şekilde uygulayacağını ve kirlenmiş suyun bertaraf edilmesiyle ilgili mutlak güvenliği sağlayacağını umduğunu söyledi.

Zhao, "Japonya, IAEA'nın teknik görev gücü tarafından yapılan incelemeye tam olarak destek olmalıdır" dedi.

IAEA'nın çalışma grubu değerlendirme ve incelemeyi tamamlamamış ve uluslararası toplumun endişeleri henüz etkili bir şekilde çözülmemiş olsa da Japon tarafı yine de tahliye planını onayladı ve bir oldu bitti yaratmak amacıyla tahliye boru hattının yapımını hızlandırdı.

Zhao, "Bu, kurumların ve teknik çalışma gruplarının otoritesini baltalıyor ve uluslararası topluma ve Japon halkına karşı son derece sorumsuz bir tutum" dedi.

Sözcü şöyle konuştu: "Çin bir kez daha Japon tarafını tüm tarafların meşru endişeleriyle yüzleşmeye, komşuları ve ilgili uluslararası kuruluşlar da dahil olmak üzere paydaşlarla tam olarak istişare etmeye ve deniz ortamını ve tüm ülkelerdeki insanların sağlık ve gıda güvenliğini korumak için nükleer kirlilik içeren suyu bilimsel, açık, şeffaf ve güvenli bir şekilde çözüme kavuşturmaya çağırıyor."