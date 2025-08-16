Çin, Japonya'yı Askeri Yığınak Yapmaktan Kaçınmaya Çağırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Japonya'nın ABD'den F-35B savaş uçakları almasının ardından barışa bağlı kalmasını ve askeri yığınak yapmamaya özen göstermesini istedi.

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Hava Öz Savunma Kuvvetleri üssüne savaş uçakları konuşlandıran Japonya'yı barışçıl kalkınma taahhüdüne sadık kalmaya ve askeri güvenlik konularında ihtiyatlı davranmaya çağırdı.

Jiang, cuma günkü basın toplantısında Japonya'nın ABD'den F-35B hayalet savaş uçakları satın alması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Jiang, Japonya'nın son yıllarda tehlikeli bir askeri yığınak yoluna girdiğini ve bunun uluslararası toplumda ülkenin militarizme geri döneceği yönündeki endişeleri artırdığını belirtti.

Sözcü, Japonya'nın barışa bağlılığını gösteren somut adımlarla Asya'daki komşuları ve uluslararası toplumun güvenini kazanması gerektiğini de vurguladı.

F-35'lerin daha sonra Japonya'nın firkateynlerine konuşlandırılacağı düşünülüyor. Bu haber doğrulanırsa, Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez gemilerinde savaş uçakları bulundurmuş olacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Öldüresiye dövülen kadının sözleri mahkeme heyetini bile şaşırttı

Öldüresiye dövülen kadının sözleri mahkeme heyetini bile şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlayda Şeker kızının uyku sorunu için takipçilerinden yardım istedi

Geçtiğimiz ay annelik heyecanı yaşamıştı! Sevenlerinden yardım istedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.