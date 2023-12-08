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Çin, Japonya'yı askeri genişleme için uyardı

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Japonya'nın askeri genişleme için bahane aramaktan vazgeçmesi ve komşularının güvenini kazanması gerektiğini söyledi.

BEİJİNG, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Japonya'nın "Çin tehdidi" söylemini köpürtmeye son vermesi ve askeri genişleme için bahane aramaktan uzak durması, ayrıca Asya'daki komşularının ve uluslararası toplumun güvenini somut eylemlerle kazanması gerektiğini söyledi.

Wang, söz konusu açıklamayı Perşembe günkü basın toplantısında, Japonya Savunma Bakanlığı'na bağlı bir düşünce kuruluşunun kısa süre önce yayımladığı bir rapor hakkındaki yorumunun sorulması üzerine yaptı. Raporda Çin'in silahlanmayı artırdığı ve Çin, Rusya ve ABD arasında gelecekte cepheleşmenin yoğunlaşacağı öne sürülüyor. Raporda ayrıca Japon tarafının, Çin'in Taiwan Boğazı'ndaki statükoyu değiştirmesini önlemek üzere kendi savunma kabiliyetlerini güçlendirmesi gerektiği de ileri sürülüyor.

Çin'in barışçıl kalkınma yoluna bağlı olduğunu ve Taiwan meselesinin tamamen Çin'in iç meselesi olup hiçbir dış müdahale kaldırmayacağını kaydeden Wang, düşünce kuruluşu raporunun Çin'in iç işleri, askeri modernizasyonu ve diğer ülkelerle ilişkileri konusunda ihtiyatsız yorumlar yaptığını ve ilgili ifadelerin sorumsuz ve savunulamaz olduğunu belirtti.

Japonya'nın askeri ve güvenlik faaliyetlerinin tarihi nedenlerden dolayı Asyalı komşuları ve uluslararası toplum tarafından yakından izlendiğini kaydeden sözcü, Japonya'nın son yıllarda savunma harcamalarını artırıp saldırı silahları geliştirme arayışında olmasının, komşuları ve uluslararası toplumda önemli endişelere yol açtığını da sözlerine ekledi.

Wang, "Japonya'yı komşu ülkelerin güvenlik endişelerine ciddiyetle saygı göstermeye, kendi saldırganlık tarihi konusunda derin düşünmeye, askeri genişlemesine bahane yaratmak için 'Çin tehdidi' söylemini köpürtmeyi bırakmaya ve Asyalı komşuları ile uluslararası toplumun güvenini somut eylemlerle kazanmaya çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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