Çin: Japonya Kaçamak Tutumunu Bırakıp Taiwan ile İlgili Hatalı Açıklamaları Geri Çekmeli

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya'nın tarihi sorumluluklarını göz ardı ederek tutumunu değiştirmesi gerektiğini belirtti. Japonya'nın militarizme yönelme çabalarına dikkat çeken Lin, tarihten ders almayan güçlerin barışçıl anayasayı tehdit ettiğini ifade etti.

BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japon tarafına tarihten ders alma, özeleştiri yapma, Çin'in söylediklerini ciddiye alma, olması gerektiği şekilde hatalı açıklamaları geri alma ve Çin'e yönelik siyasi taahhütlerini yerine getirmek üzere somut adımlar atma çağrısı yaptı.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında, " Japonya'nın ilkesel konularda kaçamak bir tavır takınması kendisine hiçbir fayda sağlamayacaktır" dedi.

Lin, Taiwan meselesindeki tutumunu gizleyip geçiştirmeye devam eden Japonya'nın bu konu ne zaman dile getirilse, ne Taiwan'ın Çin'e iade edileceğini açıkça belirten Kahire Deklarasyonu, Potsdam Bildirisi ve Japonya'nın Teslim Belgesi'ne, ne de Çin-Japonya ilişkilerinin siyasi temelini oluşturan dört siyasi belgeye ve Japon hükümetinin tek Çin ilkesi konusundaki siyasi taahhütlerine atıfta bulunduğunu belirtti.

Japonya'nın tek yaptığının tutumunda "değişiklik olmadığını" iddia ederek konuyu geçiştirmek olduğuna dikkat çeken Lin, Japonya'nın bu tutumun tam olarak ne olduğunu bir kez bile tam anlamıyla açıklamadığını söyledi.

Japonya'nın son yıllarda güvenlik ve savunma politikalarında değişikliğe gittiğini, her yıl savunma bütçesini artırdığını ve nükleer silahlara sahip olmamaya yönelik üç ilkesini revize etmeye çalıştığını belirten Lin, Japonya'daki bazı güçlerin ise ülkenin barışçıl anayasasından ve 2. Dünya Savaşı'nda yenilmiş bir ülke olarak üzerine düşen yasal yükümlülüklerden kurtulmak için büyük çaba gösterdiğini ifade etti.

Lin, "Tarihten hiçbir zaman ders almayan, hiçbir zaman Japonya'nın savaş suçlarına ilişkin özeleştiri yapmayan ve bu suçlarla doğrudan yüzleşmeyen bu güçler, Japonya'da militarizmin yeniden canlanmasını önlemek için de hiçbir zaman gerçek çaba göstermemiştir. Örtbas ederek ve hiç bahsetmeyerek, dünyanın bir şekilde gerçek tarihi unutmasını ve Japonya'nın yükümlülüklerinden kurtulmasını umuyorlar ancak dünyayı aldatamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Lin, "Tarihin akışı tersine çevrilmemeli ve barışa yönelik kırmızı çizgi aşılmamalı. Yanlış yolda ilerlemeye devam eden Japonya, durumu önemsiz göstermek için lafı dolandırıyor. Çin bunu asla kabul etmeyecektir" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
