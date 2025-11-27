Çin, Japonya'ya Taiwan Konusundaki İfadelerini Açıklama Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'nın Taiwan konusundaki sözde "tutarlı duruşunu" dürüst, doğru ve eksiksiz bir şekilde açıklığa kavuşturması gerektiğini söyledi.

Mao, Japon hükümetinin salı günü yayımladığı yazılı açıklamada eski söylemlerini tekrarlamaya devam ettiğini belirtti.

Açıklamada Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Japonya kabinesindeki sözlerinin, "Japon hükümetinin tutarlı duruşunu değiştirmediği" ve Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrarın, Japonya'nın güvenlik garantisi ve uluslararası toplumun genel istikrarı açısından büyük önem taşıdığı belirtilmişti.

Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mao, "Takaiçi'nin Taiwan hakkındaki hatalı açıklamaları konusundaki tutumumuzu defaatle dile getirdik" dedi.

Söz konusu ifadelerin, Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgede yer alan ilkeleri ciddi şekilde ihlal ettiğini, Çin-Japonya ilişkilerinin siyasi temelini temelden sarstığını ve 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası düzene meydan okuduğunu ifade eden Mao, bu duruma kesinlikle karşı olduklarını vurguladı.

Mao söz konusu ifadelerin, Japonya'daki vizyoner kişiler tarafından sorgulanıp eleştirildiğini ve uluslararası toplum tarafından kınandığını kaydetti.

Japon hükümetinin, Taiwan konusunda "tutumunun tutarlı" olduğunu ve "duruşunun değişmediğini" söylemeye devam ettiğini belirten Mao, bunun hiçbir şekilde yeterli olmadığını vurguladı. "Çin ve uluslararası toplum, Japonya'nın "tutarlı duruş" ifadesiyle kastettiğinin ne olduğunu ve Japon tarafının, tek Çin ilkesine hala bağlı olup olmadığını teyit etmesini talep ediyor" diyen Mao, Japonya'ya sözde "tutarlı duruşa" dürüst, doğru ve eksiksiz şekilde açıklık getirme çağrısında bulundu.

Mao, "Konuyu hafife almak, konunun özüne değinmeden belirsiz kavramlar ortaya atmak ve konunun bir şekilde kendiliğinden çözülmesini ummak şeklindeki yaklaşım kesinlikle hiçbir sonuca varmayacaktır" dedi.

Mao, "Daha da kötüsü Japonya hiçbir pişmanlık göstermemiştir. Bir kez daha Taiwan meselesini düşüncesizce ele almış ve Çin'in içişlerine müdahale etmiştir" diye konuştu.

Taiwan'ın Çin'e ait olduğunu vurgulayan Mao, "Taiwan sorununun nasıl çözüme kavuşturulacağı ve ulusal yeniden birleşmenin nasıl gerçekleştirileceği, tamamen Çin'in kendi meselesidir. Japonya'nın bu konuda suçlamada bulunması, hatta bu meseleye karışması dahi söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

Mao, Japonya'yı bir kez daha Çin'in kesin taleplerini ciddiye almaya, ciddi bir öz değerlendirme yapmaya ve hatalarını düzeltmeye, hatalı açıklamalarını en kısa sürede geri almaya ve Çin'e karşı taahhütlerini yerine getirmek üzere tatbiki adımlar atmaya çağırdıklarını söyledi.