Çin, Japonya'ya Taiwan Açıklamaları Nedeniyle Sert Protesto Gönderdi

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Weidong, Japonya'nın Çin Büyükelçisi Kanasugi Kenji'yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Çin ile ilgili hatalı açıklamaları nedeniyle sert protestolarını iletti.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, geçen hafta parlamentoda yaptığı konuşmada Taiwan Boğazı'na silahlı müdahale olasılığını ima eden provokatif açıklamalarda bulunmuştu. Çin'in ciddi diplomatik girişim ve itirazlarına rağmen, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin tutumunu değiştirmediğini ve sözlerini geri almadığını belirten Sun, bu durumdan son derece rahatsız olduklarını ve perşembe günü Japonya'ya sert protestolarını ilettiklerini söyledi.

Takaiçi Sanae'nin Taiwan hakkındaki açıklamalarının son derece hatalı ve tehlikeli olduğunu ve hem uluslararası hukuku hem de uluslararası ilişkilerin temel normlarını büyük oranda ihlal ettiğini kaydeden Sun, bu açıklamaların savaş sonrası kurulan uluslararası düzeni ciddi şekilde zedelediğini, tek Çin ilkesine ve Çin'le Japonya arasındaki dört siyasi belgede belirlenen ilkelere büyük ölçüde aykırı olduğunu, Çin-Japonya ilişkilerinin siyasi temelini ciddi şekilde zedelediğini ve Çin halkının duygularını ciddi şekilde incittiğini belirtti.

"1,4 milyar Çinli bunu asla tolere etmeyecektir" diyen Sun, Taiwan meselesinin Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını ve aşılmaması gereken kırmızı çizgi ve son nokta olduğunu vurguladı.

Sun, "Taiwan, Çin'in kutsal toprağıdır. Taiwan'la ilgili meseleler tamamen Çin'in içişlerine ait konulardır. Taiwan sorununun nasıl çözüleceği, hiçbir dış gücün müdahalesini kabul etmeyen, Çin halkının karar vereceği bir konudur" dedi.

İçinde bulunduğumuz yılın hem Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı'nda ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü hem de Taiwan'ın geri alınmasının 80. yıldönümü olduğunu hatırlatan Sun, cesur Çin halkının 80 yıl önce 14 yıllık kanlı savaşların ardından Japon işgalcileri mağlup ettiğini söyledi. Sun, 80 yıl sonra bugün de Çin'in yeniden birleşme davasına herhangi şekilde müdahale etmeye cüret edecek tüm kişilerin kesinlikle Çin'in ağır darbesiyle karşı karşıya kalacaklarını ifade etti.

Japonya'ya bir kez daha geçmişteki suç ve sorumlulukları üzerinde derinlemesine düşünme, hatalarını derhal fark edip düzeltme, uygunsuz ifadelerini geri alma ve yanlış yolda daha fazla ilerlememe çağrısı yaptıklarını belirten Sun, aksi takdirde Japonya'nın bunun sonuçlarına katlanacağını vurguladı.