Çin, Japonya'ya Sınırları Aşma Çağrısı Yaptı

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'yı hatalı söylem ve eylemlerini geri çekmeye ve Çin'e yönelik taahhütlerini yerine getirmeye çağırdı. Japon siyasetçilerin, Taiwan ile ilgili ifadelerine dair eleştiriler gündemde.

BEİJİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'ya sınırları aşmaya son verme, hatalı söylem ve eylemlerini geri çekme ve Çin'e yönelik taahhütlerini somut eylemlerle yerine getirme çağrısında bulundu.

Mao pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, kısa süre önce bazı Japon siyasetçilerin, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Taiwan ile ilgili hatalı ifadelerine Çin'in "aşırı tepki" gösterdiği yönündeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Takaiçi'nin Taiwan ile ilgili hatalı açıklamalarına ilişkin net tutumlarını defaatle ifade ettiklerini söyleyen Mao, bunun Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgenin özünü ciddi şekilde ihlal ettiğini ve Çin-Japonya ilişkilerinin siyasi temelini baltaladığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
