Haberler

Çin: Çift Kullanımlı Ürünlerin Japonya'ya İhracatına Yönelik Kontrol Önlemleri Tamamen Meşru, Makul ve Yasaldır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Ticaret Bakanlığı, Japonya'ya yönelik çift kullanımlı ürünlerin ihracatına getirilen kontrollerin meşru ve yasal olduğunu açıkladı. Japonya Başbakanı, bu önlemlerin yalnızca Japonya'yı hedef aldığını iddia etti. Çin ise bu adımların uluslararası yükümlülükleri yerine getirmek amacını taşıdığını vurguladı.

BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, çift kullanımlı ürünlerin Japonya'ya ihracatına getirilen kontrollerin sıkılaştırılması yönündeki kararın tamamen meşru, makul ve yasal olduğunu söyledi.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae kısa süre önce Çin'in çift kullanımlı ürünlere yönelik ihracat kontrollerini sıkılaştırmasının yalnızca Japonya'yı hedef aldığı ve uluslararası uygulamalarla uyumsuz olduğu şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Perşembe günkü basın toplantısında Takaiçi'nin bu ifadelerine yanıt veren He, "Çin'in Japonya'ya yönelik önlemleri, Takaiçi'nin hatalı açıklama ve eylemleri nedeniyle alınmış olup, Japonya da pekala bunun farkındadır" dedi.

İhracat kontrolünün uluslararası alanda yaygın olarak kabul gören bir uygulama olduğunu belirten He, dünya barışını koruma ve uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme yükümlülüklerini yerine getirmenin, bu uygulamanın temel amaç ve ilkelerini teşkil ettiğini söyledi. He, sorumluluk sahibi büyük bir ülke olarak Çin'in, nükleer silahların yayılmasını önleme konusundaki yükümlülüklerini her daim aktif şekilde yerine getirdiğini vurguladı.

Tüm çift kullanımlı ürünlerin, bu ürünleri askeri amaçla kullanacak olan Japon kullanıcılara ihracının, Japonya'nın askeri kullanımına yönelik ihracının ve ülkenin askeri kabiliyetlerini geliştirmeye yardımcı olan diğer tüm son kullanıcılara ve son kullanım amaçlarına yönelik ihracını yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde yasakladıklarını kaydeden He, Japonya'nın "yeniden militarize olmasını" ve nükleer silah edinme girişimlerini engellemeyi amaçlayan bu adımın, tamamen meşru, makul ve yasal olduğunu söyledi.

Japonya'nın sorunun temeline inmek yerine, Çin'in sözde "ekonomik baskı" uyguladığına dair gerçeği yansıtmayan suçlamalarda bulunduğunu belirten He, bunları gerçeklerin tamamen çarpıtılması ve asılsız söylemler diye niteledi.

He, bu tür söylem ve eylemlerin yol açtığı rahatsızlığın, militarizmin yeniden canlanacağına yönelik endişeleri artırmaları nedeniyle düşünülenden daha fazla olduğunu ifade etti.

He, "Japonya'ya bir kez daha ciddi özeleştiri yapma, hatalarını düzeltme ve yanlış yolda ilerlemekten kaçınma çağrısı yapıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Soluma at' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı

"Soluma at" diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
Fenerbahçe - Aston Villa maçının biletleri 07.30 saniyede tükendi

Fenerbahçe taraftarından eşi benzeri görülmemiş hareket
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
'Soluma at' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı

"Soluma at" diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
Infantino'nun maaşı olay oldu

Aldığı maaş olay oldu
Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti

Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti