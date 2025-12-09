Haberler

Çin: Japonya, Takaiçi'nin Hatalı Açıklamalarını Geri Çekmeli

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Taiwan ile ilgili tartışmalı açıklamalarına tepki göstererek, Tokyo yönetimini hatalarını düzeltmeye davet etti. Çin, Japonya'nın askeri tehdit içeren eylemlerinin uluslararası normlara aykırı olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japonya tarafına ciddi şekilde düşünüp öz eleştiri yapma, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin hatalı sözlerini geri çekme ve ateşle oynayıp yanlış yolda ilerlemeyi bırakma çağrısı yaptı.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, Japonya Liberal Demokrat Parti Başkan Yardımcısı Aso Taro'nun, Takaiçi'nin Taiwan'a ilişkin açıklamalarına destek vermesi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Guo, Aso'nun açıklamalarının, Başbakan Takaiçi ve sağcı güçlerin durumu yanlış değerlendirmeye devam ettiklerini ve yeniden değerlendirme yapma niyetinde olmadıklarını gösterdiğini söyledi. Guo, bu güçlerin ulusal ve uluslararası eleştirileri görmezden geldiğini ve doğru ve yanlışa dair temel ilkeleri hiçe sayarak diğer ülkelerin içişlerine müdahale ve askeri tehdit içeren eylemleri önemsizleştirdiğini ifade etti.

Bu güçlerin, uluslararası hukuka ve uluslararası ilişkilerin temel normlarına asgari düzeyde bile saygı göstermediklerini ve savaş sonrası uluslararası düzeni baltalamak amacıyla çatışma ve cepheleşmeyi kışkırtarak Japon militarizmini yeniden canlandırmaya çalıştıklarını kaydeden Guo, komşu Asya ülkeleri ve uluslararası toplumun bu konuda son derece dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Dikkat çekmek ve halkın desteğini kazanmak amacıyla Çin'i kışkırtmaya yönelik bu tür eylemlerin kötü niyetli ve son derece tehlikeli olduğunu vurgulayan Guo, Japon tarafını ciddi şekilde düşünüp hatalarını düzeltmeye, Takaiçi'nin hatalı açıklamalarını dürüst şekilde geri çekmeye ve ateşle oynayıp yanlış yolda daha fazla ilerlemekten kaçınmaya çağırdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
