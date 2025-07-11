Çin, Japonya ve Güney Kore'den ASEAN Zirvesi

Çin, Japonya ve Güney Kore, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerle düzenlenen ortak zirvede, bölgesel ve küresel meseleler ile ülkeler arası işbirliğini artırmanın yollarını görüştü.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 58. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Japonya Dışişleri Bakanı Ivaya Takeşi ile Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Park Yoon-joo, ASEAN ülkeleriyle ortak zirve yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Bakan Vang zirvede, üyeler arası işbirliğinin Asya'da ekonomik entegrasyonu ilerlettiğini, krizlere karşı yanıt kapasitesini geliştirdiğini ve bölgesel kalkınmayı desteklediğini vurguladı.

Vang, "Çeşitli alanlardaki işbirliği oldukça önemli sonuçlara vesile oldu. Bu da Doğu Asya'nın dünyanın en dinamik bölgesi haline gelmesine katkı sağladı." dedi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ivaya, zirvede yaptığı konuşmada, Güneydoğu Asya ülkeleriyle afet yönetimi ve gıda güvenliği gibi konular ile organize suçlarla mücadele alanında işbirliğini ilerleteceklerini belirtti.

Ivaya, "Küresel ticarette artan gerilimlere karşı kurallara dayalı, özgür ve adil uluslararası ekonomik düzeni güçlendirmek için diğer ülkelerle çalışmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Ivaya ayrıca, Kuzey Kore'nin "nükleer ve füze geliştirme" faaliyetleri ile Rusya'yla artan askeri işbirliğine dair duydukları endişeyi dile getirdi.

Korea Herald gazetesinin haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Park da zirvedeki konuşmasında, ASEAN'ın kayda değer bir ekonomik güç olduğunun altını çizerek "bölgesel sınamalara" karşı ortak çabaların sürdürülmesi çağrısında bulundu.