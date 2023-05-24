Çin, Japonya'nın Yarı İletken İmalat Ekipmanlarına Yönelik İhracat Kontrol Tedbirlerine Karşı Çıktı

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Japonya hükümetinin yarı iletken imalat ekipmanlarına uyguladığı ihracat kontrol tedbirlerine kesinlikle karşı çıktığını belirtti.

Bakanlıktan bir sözcü Salı günü yaptığı açıklamada, Japonya'nın bu hareketinin, ihracat kontrol tedbirlerinin istismarı olduğunu ve serbest ticaret kuralları ile uluslararası ekonomik ve ticaret kurallarından ciddi şekilde saptığını söyledi.

Japonya'nın önerdiği tedbirler için kamuoyu görüşü alındığında, Çin'deki endüstri temsilcileri konuya ilişkin değerlendirmelerini sunarken, bazı endüstri birlikleri de söz konusu harekete karşı çıkan açıklamalar yaptı. Sözcü, bazı Japon endüstri grup ve şirketlerinin de gelecekteki belirsizlikle ilgili endişelerini dile getirdiklerini ifade etti.

Bakanlık sözcüsü, sektörün makul talepleri göz ardı eden ihracat kontrol tedbirlerinin, ne yazık ki hem Çinli ve Japon firmalarının çıkarlarına hem de iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğine zarar vereceğini kaydetti. Sözcü, önlemlerin küresel yarı iletken endüstriyel yapısını bozacağını, ayrıca endüstriyel ve tedarik zincirlerinin güvenliği ve istikrarı üzerinden şok dalgaları göndereceğini söyledi.

Sözcü, Japonya'nın iki ülkenin yarı iletken endüstrilerinin normal işbirliği ve gelişimini engelleyen tedbirlerden kaçınmak için uluslararası ekonomik ve ticari kurallara uymasının ve Çin ile ekonomik ve ticari işbirliğini sürdürerek yanlış uygulamalarını derhal düzeltmesi gerektiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, Çin'in meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruma amaçlı tedbirler alma hakkını saklı tuttuğu konusunda uyardı.