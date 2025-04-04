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Çin, Japonya'nın Yarı İletken İhracat Kontrollerine Karşı Çıktı

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Çin Ticaret Bakanlığı, Japon hükümetinin yarı iletken parçalara ilişkin duyurduğu ihracat kontrollerine sert bir şekilde tepki gösterdi. İki ülke arasındaki yarı iletken işbirliğinin önemine vurgu yaparak, Japonya'nın önlemlerinin ticari etkileşimi bozacağını belirtti.

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Japon hükümetinin perşembe günü yarı iletkenlerle ilişkili parçalara yönelik duyurduğu ihracat kontrollerine kesin şekilde karşı olduklarını belirterek, meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri alacaklarını söyledi.

İki ülkenin yarı iletken alanındaki işbirliğinin son derece tamamlayıcı niteliğe sahip olduğunu ve yakın şekilde entegre olduğunu vurgulayan sözcü, Japonya'nın ihracat kontrolü önlemlerinin olağan ticari etkileşimi ciddi şekilde bozacağını ve her iki ülkedeki işletmelerin çıkarlarına zarar vereceğini ifade etti.

Sözcü, "Bir süredir bazı ülkeler, Çin'in yarı iletken ve diğer sektörlerini baskı altına almak için ulusal güvenlik kavramını genişletip ihracat kontrolü önlemlerini kötüye kullanmaktadır. Bu durum küresel yarı iletken sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ciddi şekilde tehdit etmektedir" dedi.

Sözcü, Japonya'nın tüm ülkelerden gelen işletmelerin hak ve çıkarlarını korumak ve küresel yarı iletken sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını sağlamak üzere rasyonel kararlar almasını ve yanlışlarını düzeltmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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