Çin, Japonya'nın Tayvan Temsilcisine Madalya Vermesine Tepki Gösterdi

Çin, Japon hükümetinin, Tayvan'ın eski temsilcisi Hsieh Chang-ting'e, "Yükselen Güneş Madalyası" vermesine tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında Tokyo yönetiminin tutumunu eleştirdi.

Japonya'nın Tayvan'ın bağımsızlığını savunan birini onurlandırarak yanlış bir adım attığını savunan Sözcü Guo, Tayvan sorununun Çin'in temel çıkarı, Çin-Japon ilişkilerinin siyasi temeli ve Japonya'nın güvenilirliğinin ön koşulu olduğunu ve bu konudaki kırmızı çizginin aşılmaması gerektiğini belirtti.

Guo, Japonya'yı Çin'i işgal döneminde işlenen savaş suçlarındaki sorumluluğuyla yüzleşmeye, iki ülke arasındaki ilişkileri kuran siyasi belgelerdeki ilkelere bağlı kalmaya ve Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere yanlış işaretler vermekten vazgeçmeye çağırdı.

Japon hükümeti, 11 Kasım'da düzenlenen törende, 2016-2024 yıllarında Tayvan'ın Tokyo'daki de facto temsilciliği niteliğindeki Taipei Ekonomik ve Kültürel Temsil Ofisi'nin başkanlığını yapan Hsieh Chang-ting'e, "Yükselen Güneş Madalyası" vermişti.

Söz konusu madalya genelde yabancı ülke vatandaşlarına, ülkeleriyle Japonya arasındaki dostluğa katkılarından ötürü veriliyor.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Tayvan, 1895'teki Birinci Çin-Japon Savaşı'nın ardından Japon İmparatorluğu'nun kontrolüne geçmiş, Tokyo'nun Ada'daki sömürge yönetimi, İkinci Dünya Savaşı sonunda teslim olduğu 1945'e kadar 50 yıl sürmüştü. Tayvan'daki Japon güçleri 25 Ekim 1945'te Ada'yı Müttefik Devletler'e teslim etmişti.

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintang) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintang üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, Tayvan'ın diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.