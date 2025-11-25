Çin, Japonya'nın Tayvan Konusundaki Tutumuna Tepki Gösterdi

Çin, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin, Tayvan sorununa askeri müdahale ihtimalini ima eden sözlerine ilişkin, tutumunu açıklığa kavuşturmasını istedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Japon hükümetinin, Tayvan konusunda tutumunu değiştirmediğine ilişkin açıklamalarına karşın, bu tutumun ne olduğuna dair kamuya bir açıklama yapmadığını belirtti.

Tokyo hükümetinin "değişmeyen tutum" fikrini sürekli yinelediğini ancak gerçek soruna değinen hiçbir şey söylemediğini kaydeden Sözcü Mao, "Japon tarafı aslında Çin'in hatalı beyanları geri çekme çağrısından bilerek kaçınıyor ve sorunun bir şekilde kendi kendine çözüleceğini umuyor." ifadesini kullandı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin, 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak göreceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak, ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Çin'in tepkisi

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisini konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da güvenlik koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle seyahat uyarısı, Çin Eğitim Bakanlığı da eğitim uyarısı yayımlamıştı.

Çin, ayrıca Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmaya başlanmasının ardından Japonya'dan ithal deniz ürünlerine getirdiği yasağı da yeniden uygulamaya koymuştu.

Çin, Japonya ve Güney Kore arasındaki üçlü işbirliği kapsamında, 24 Kasım'da Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde yapılacak Kültür Bakanları Toplantısı da iptal edilmişti.