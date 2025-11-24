Çin, Japonya'nın Taiwan Planını Tehlikeli Buldu

BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'nın, Çin'in Taiwan bölgesi yakınlarında saldırı amaçlı silah konuşlandırma planının son derece tehlikeli bir gelişme olduğunu belirterek, komşu ülkeler ile uluslararası toplumu daha yüksek düzeyde teyakkuzda olmaya çağırdı.

Mao plana ilişkin soru üzerine yaptığı açıklamada, Japonya'nın eylemlerinin kasıtlı olarak bölgesel gerilimi tırmandırdığını ve askeri çatışmayı kışkırttığını belirtti.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Taiwan hakkındaki hatalı açıklamaları göz önüne alındığında bunun son derece tehlikeli bir gelişme olduğuna işaret eden Mao, komşu ülkeler ile uluslararası toplumu daha yüksek düzeyde teyakkuzda olmaya çağırdı.

Mao, Japonya'daki aşırı sağcı güçlerin tarihin akışını tersine çevirmesine, Taiwan bölgesine herhangi bir dış müdahaleye veya Japon militarizminin yeniden ortaya çıkmasına asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

Sözcü ayrıca, Çin'in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma kararlılığına ve kabiliyetine sahip olduğunu ifade etti.