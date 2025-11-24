Çin, Japonya'nın Taiwan Meselesindeki Tutumunu Eleştirdi

BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'nın Taiwan meselesine yönelik tutarlı olduğunu iddia ettiği tutumunu açıklığa kavuşturması gerektiğini söyledi. Bir yandan Taiwan'a ilişkin tutumunun değişmediğini muğlak ifadelerle yineleyen Japonya'nın diğer yandan eylemleriyle Çin'in kırmızı çizgisini sürekli aştığını kaydeden Mao, bu ifadelerin, tek Çin ilkesinin içini boşaltan boş sözlerden başka anlama gelmediğini vurguladı.

Mao pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında Japonya tarafının G20 zirvesi sırasında yaptığı açıklamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Japonya, Taiwan meselesindeki tutumlarının değiştiğine yönelik Çin'in söyleminin temelsiz olduğu ve Çin'e bu konuda birçok kez açıklama yaptıklarını iddia etmişti.

Tek Çin ilkesinin, uluslararası toplumun sarsılmaz mutabakatı olduğunu kaydeden Mao, Japonya'nın Çin'in ciddi endişelerini ciddiye alması, samimi bir muhasebe yapıp düzeltici önlemlere başvurması ve Çin'e yönelik taahhütlerini somut eylemlerle ortaya koyması gerektiğini belirtti.

Mao, Japonya'ya yanıltıcı eylemlerden kaçınma ve eylemleri ile söylemlerinin uyumlu olmasını sağlama çağrısında bulundu.