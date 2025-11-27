Çin, Japonya'nın Taiwan ile İlgili Açıklamalarını Red Etti

BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japonya'nın, Başbakan Takaiçi Sanae'nin Taiwan ile ilgili son derece hatalı sözlerini önemsiz gösterme tutumunu asla kabul etmeyeceklerini söyledi. Guo, Japonya'nın "atıf yapmaktan kaçınma" yoluyla bu açıklamaları önemsiz gösterip örtbas ederek unutturmaya çalışma girişimlerinin kendini kandırmak olduğunu vurguladı.

Takaiçi'nin çarşamba günü muhalefet partisi lideriyle bir araya geldiği ve ana muhalefet partisi Japonya Anayasal Demokratik Partisi lideri Noda Yoşihiko'nun, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Takaiçi'nin, ilgili acil durum örneğine atıfta bulunmayarak "bir anlamda sözlerini geri aldığını" savunduğu bildirilmişti.

Perşembe günkü basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Guo, "atıf yapmaktan kaçınmanın" sözlerini "geri almaktan" çok farklı olduğunu belirtti.

Sözcü, Takaiçi'nin hatalı açıklamalarının, Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgede belirtilen ilkeleri ciddi şekilde ihlal ettiğini, Çin-Japonya ilişkilerinin siyasi temelini derinden sarstığını ve Çin halkında derin bir öfkeye yol açtığını vurguladı.