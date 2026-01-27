Çin: Japonya'nın, Çin'in Taiwan Bölgesi Hakkında Yorum Yapmaya Hakkı Yoktur

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japonya'nın tarihsel ya da hukuki açıdan Çin'in Taiwan bölgesi hakkında yorum yapma hakkı bulunmadığını belirterek, Japonya'ya Taiwan meselesinde sorun çıkarmaya son verme çağrısında bulundu.

Guo, salı günü düzenlenen basın toplantısında, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin kısa süre önce Taiwan ile ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Takaiçi, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Taiwan Boğazı'nda olağanüstü bir durum yaşanması halinde ABD ve Japonya'nın vatandaşlarını tahliye etmek üzere koordineli hareket edebileceğini belirterek, Japonya'nın bu tür durumlarda müttefiklerini terk etmeyeceğini ifade etmişti.

Guo, Japon tarafının söz konusu ifadelerinin, Japonya'daki sağcı güçlerin cepheleşme yaratma, kargaşa çıkarma, yeniden militarizasyonu ilerletme çabalarını ve İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzene meydan okuma niyetini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Guo, bu tür hamlelerin hem bölgesel barış ve istikrarı hem de Çin-Japonya ilişkilerinin siyasi temelini ciddi şekilde zedelediğini vurguladı.

Guo, uluslararası toplumun bu tür eylemlere karşı son derece dikkatli olması ve kararlılıkla tepki göstermesi gerektiğini vurguladı.

Japonya'nın geçmişte Taiwan'ı yarım asır boyunca sömürgeleştirdiğini, sayısız suç işlediğini ve Çin halkına karşı ciddi tarihi sorumluluk taşıdığını belirten Guo, "Japonya'nın ister tarihsel ister hukuki açıdan olsun Çin'in Taiwan bölgesi hakkında yorum yapma hakkı yoktur" dedi.

Guo, "Japonya'yı bir kez daha Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgenin özüne ve verdiği taahhütlere bağlı kalmaya, hatalarını gözden geçirip düzeltmeye ve Taiwan meselesinde manipülasyon ve provokasyonlarına son vermeye çağırıyoruz" dedi.