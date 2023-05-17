Çin, Japonya'nın 'Statükoyu Tek Taraflı Değiştirme' Girişimlerine Sert Dille Eleştirdi

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Japonya'ya militarist saldırganlık tarihinden ciddi dersler çıkarması ve yeniden savaş sonrası uluslararası düzene kendisini adaması çağrısında bulundu.

Wang, söz konusu açıklamayı Salı günkü basın brifingi esnasında konuya dair gelen bir soru üzerine yaptı.

Wang, yakında düzenlenecek G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapan ülke olarak Japonya'nın, blok cepheleşmesi yaratıp körüklediğini, bunun da bölgenin çıkarlarının altını oyduğunu söyledi. Sözcü, Çin'in buna güçlü şekilde karşı çıktığını dile getirdi.

Japonya'nın tekrar tekrar aynı söyleme başvurduğunu ve komşularını karalamaya çalıştığını belirten Wang, bunun tek açıklamasının aslında kendisinin statükoyu tek taraflı olarak değiştirme çabasından dikkatleri başka yöne çekme ihtiyacıyla açıklanabileceğini sözlerine ekledi.

Sözcü, Japonya'da bazılarının ülkenin saldırganlıkla dolu tarihini örtbas etmek, militaristleri anmak ve suçlarına gerekçe bulmak için her şeyi yaptığını hatırlattı. Wang, "Hatta 'Taiwan'a ilişkin herhangi bir olağanüstü durumun, Japonya için de olağanüstü bir durum' olacağını iddia ediyorlar. Bu, 'statükoyu değiştirmenin' tanımı değil mi?" diye sordu.

Japonya'nın gerçekten "statükonun tek taraflı olarak değiştirilmesine" gerçekten karşı olması halinde yapabileceği birçok şey olduğunu dile getiren Wang, Japonya'nın ülke içinde tarihin çarkını geriye döndürmeye çalışanlara engel olabileceğini, militarist saldırganlık tarihinden ciddi dersler çıkarabileceğini, yeniden savaş sonrası uluslararası düzene kendisini adayabileceğini ve tek Çin ilkesi ve Çin ile Japonya arasında imzalanan dört siyasi belgenin ruhuna bağlı kalabileceğini söyledi.