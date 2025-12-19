Çin: Japonya, Nükleer Silah Hevesiyle Uluslararası Adaletin Sınırları Zorlamayı Bırakmalı

BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japonya'ya nükleer silahlara sahip olma emelleriyle uluslararası adaletin sınırlarını zorlamaya son verme çağrısında bulundu.

Guo cuma günkü basın toplantısında üst düzey bir Japon yetkilinin, Japonya'nın nükleer silahlara sahip olması gerektiği yönündeki açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Guo, Japonya'dan nükleer silahlarla ilgili son zamanlarda yapılan açıklamaların, Japonya'daki sağcı muhafazakar güçlerin, militarizmi yeniden canlandırma, uluslararası düzenden kopma ve ülkenin "yeniden militarize olmasını" hızlandırmaya yönelik giderek artan hırsını yansıttığını söyledi.