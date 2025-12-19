Haberler

Çin: Japonya, Nükleer Silah Hevesiyle Uluslararası Adaletin Sınırları Zorlamayı Bırakmalı

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japonya'nın nükleer silah edinme isteğini uluslararası adaletin sınırlarını zorlamak olarak nitelendirerek, bu emellere son verilmesi çağrısında bulundu.

Guo cuma günkü basın toplantısında üst düzey bir Japon yetkilinin, Japonya'nın nükleer silahlara sahip olması gerektiği yönündeki açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Guo, Japonya'dan nükleer silahlarla ilgili son zamanlarda yapılan açıklamaların, Japonya'daki sağcı muhafazakar güçlerin, militarizmi yeniden canlandırma, uluslararası düzenden kopma ve ülkenin "yeniden militarize olmasını" hızlandırmaya yönelik giderek artan hırsını yansıttığını söyledi.

500

