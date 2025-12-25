Çin: Japon Yetkilinin Nükleer Silahlara Sahip Olma Konusundaki Açıklamaları Münferit Değil

BEİJİNG, 25 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, üst düzey bir Japon yetkilinin büyük tepki çeken, "Japonya'nın nükleer silahlara sahip olması gerektiği" yönündeki sözlerini bir kez daha sert şekilde eleştirerek, bunun münferit bir olay olarak görülemeyeceğini söyledi.

Lin çarşamba günkü basın toplantısında, Başbakan Takaiçi Sanae'ye yakın olduğu iddia edilen söz konusu yetkilinin açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu açıklamanın Takaiçi'nin Taiwan hakkındaki hatalı sözlerinin hemen ardından geldiğine işaret eden Lin, bunun Takaiçi'nin ve Japonya'daki sağcı güçlerin, ülkeyi yeniden silahlandırmayı sürdürmeye yönelik uzun süredir devam eden hatalı görüş ve hırslarını ortaya koyduğunu vurguladı.

Japonya'nın son yıllarda toplu öz savunma hakkını kullanma yasağını kaldırdığını, orta menzilli saldırı silahları geliştirdiğini, askeri konuşlanmayı artırdığını, komuta sistemlerini yeniden yapılandırdığını ve Öz Savunma Kuvvetleri'nin faaliyet alan ve kapsamını genişlettiğini belirten Lin, bunun Kahire Deklarasyonu ve Potsdam Bildirisi de dahil olmak üzere uluslararası hukuk uyarınca hukuki etkiye sahip belgelerdeki hükümlerin ve Japonya anayasasının ciddi şekilde ihlali anlamına geldiğini ifade etti.

Lin, Başbakan Takaiçi'nin, göreve gelmesinden bu yana geçen iki ay gibi kısa bir sürede askeri güç artışını hızlandırdığını, savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sine çıkarma hedefine iki yıl önceden ulaştığını, silah ihracatına yönelik kısıtlamaları daha da gevşettiğini, Ulusal Güvenlik Stratejisi de dahil olmak üzere güvenlik ve savunma ile ilgili üç belgenin revizyonunu ilerlettiğini, nükleer silahlara sahip olmamaya yönelik üç ilkenin revize edilmesini gündeme getirdiğini ve nükleer enerji ile çalışan denizaltıların kullanıma sokulacağı imasında bulunduğunu hatırlattı.

Japon tarafının nükleer silahlar konusundaki açıklamalarının uluslararası toplumun sınırlarını kasıtlı olarak test etme girişimlerinden biri daha olarak görüldüğünü ve son derece tehlikeli bir mesaj verdiğini kaydeden Lin, bu hamlelerin, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzene meydan okuduğunu, bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiğini ve Japon halkının çıkarlarına hizmet etmediğini vurguladı.

Lin, Çin ve barış yanlısı diğer tüm ülkelerin bu gelişmelere birlikte karşılık vererek, Japon militarizminin yeniden canlanmasını kararlılıkla önleyeceklerini söyledi.