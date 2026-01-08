Çin: Japonya'nın Giderek Artan Nükleer Hırsları, Dünya Barış ve İstikrarına Ciddi Tehdit Oluşturuyor

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'daki sağcı güçlerin nükleer hırslarının kapsamının her zamankine göre giderek daha da genişlediğine dikkat çekerek, bunun dünya barışı ve istikrarına ciddi tehdit oluşturan Japon militarizminin yeniden yükselişinin tehlikeli bir işareti olduğunu söyledi.

Mao perşembe günkü basın toplantısında aynı gün sabah saatlerinde yayımlanan "Japonya'daki Sağcı Güçlerin Nükleer Hırsları: Dünya Barışına Yönelik Ciddi Bir Tehdit" başlıklı araştırma raporu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mao Japonya'ya uluslararası toplumun adalet çağrısıyla yüzleşme, nükleer silahlar konusundaki tutumunu vakit geçirmeksizin netleştirme ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması ve nükleer silahlara sahip olmamaya yönelik üç ilke kapsamındaki yükümlülüklerine riayet etme çağrısında bulundu.