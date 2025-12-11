Çin: Barış Yanlısı Ülkeler, Japon Militarizmini Yeniden Canlandırmaya Yönelik Tehlikeli Girişimlere Karşı Çıkmalı

BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, barış yanlısı tüm ülkelere Japon militarizmini yeniden canlandırmaya yönelik her türlü tehlikeli girişime karşı dikkatli olup bunları geri püskürtme ve 2. Dünya Savaşı zaferinin zor kazanılan sonuçlarını ortaklaşa savunma çağrısı yaptı.

Bazı yabancı medya kuruluşlarında Japonya'nın, anayasasında barış yanlısı olduğu belirtilen bir devletten modern bir askeri güce dönüştüğüne yönelik yorum haberler yer almıştı. Bu haberlerde Japonya'nın militarizmi yeniden canlandırmaya çalıştığı da kaydedilerek, bunun bölgesel ve küresel barış ve istikrarı tehdit edebileceği ve dikkatle izlenmesi gerektiğine dikkat çekilmişti.

Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında söz konusu haberlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Guo, Japonya'nın son yıllarda güvenlik ve savunma politikalarını yenilediği, barışçıl anayasasının revizyonunu hızlandırdığı ve özü itibarıyla savunma odaklı olma ilkesini ihlal ettiğini belirtti. Guo, Japonya'nın bu çerçevede toplu öz savunma hakkını kullanma yasağını kaldırdığını, silah ihracatına yönelik kısıtlamaları hafiflettiğini, nükleer silahlara sahip olmamaya yönelik üç ilkesini değiştirme girişiminde bulunduğunu ve sözde "düşman üslerine saldırı kabiliyetini" geliştirdiğini söyledi.

Kıdemli Japon yetkililerin, ülkenin nükleer denizaltılara sahip olma olasılığını gözardı etmediğini dahi öne sürdüklerine dikkat çeken Guo, " Japonya'nın bu adımları, komşularını ve uluslararası toplumu yüksek alarm durumuna geçirmiştir" dedi.

Guo, "Savunma bütçesini 13 yıl art arda artıran Japonya, Batı ülkeleri arasında en yüksek ikinci askeri bütçeye sahip. Avrupalı bir düşünce kuruluşunun açıkladığı veriler, Japonya'nın en büyük beş savunma şirketinin gelirlerinin 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40 arttığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Guo, "Anayasasında barış yanlısı olduğu ifade edilen, savaş dönemi geçmişiyle yüzleştiğini belirten ve özü itibarıyla savunma odaklı olma ilkesini izlediğini iddia eden Japonya, yaptığı askeri yığınağı nasıl gerekçelendiriyor?" dedi.

Japon militarizmi ve gelişme ortamının sonsuza kadar ortadan kaldırılması gerektiğine dair Potsdam Bildirisi 6, 7, 9 ve 11. maddelerini Japonya'ya hatırlatmanın uluslararası toplum için bir zorunluluk olduğunu kaydeden Guo, Japonya'nın savaşma gücünün siyasi ve hukuki olarak yok edildiğine, savaşa yönelik fikirlerininse temelden ortadan kaldırıldığına dair ikna edici kanıtlar olmadığı müddetçe yeni bir barış, güvenlik ve adalet düzeni kurulmasının imkansız olduğu hususunda ısrar ettiklerini söyledi.

Potsdam Bildirisi uyarınca Japonya'nın tamamen silahsızlandırılması ve savaş amacıyla yeniden silahlanmasını sağlayacak endüstrileri sürdürmemesi gerektiğini belirten Guo, Japonya'nın Teslim Belgesi'nde Potsdam Bildirisi'nin hükümlerinin iyi niyetle uygulanacağı sözü verildiğini hatırlattı.

Guo, uluslararası hukukta yasal geçerliliği olan ve Japonya tarafından tanınan bu belgelerin, Japonya'nın yenilmiş bir ülke olarak üzerine düşen uluslararası yükümlülüklerini net bir biçimde ortaya koyduğunu, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzenin önemli temel taşlarını oluşturduğunu ve Japonya'nın uluslararası topluma geri dönüşünün siyasi ve hukuki ön koşulu olduğunu ifade etti.

Guo, "Japonya'nın hızla askeri yığınak yaparak "yeniden militarize olma" girişimi, dünyanın Japonya'nın nereye gittiğini bir kez daha sorgulaması ve savaş suçları nedeniyle yeniden hesap sorulmasını talep etmesinden başka bir işe yaramayacaktır. Barış yanlısı tüm ülkeleri, Japon militarizmini yeniden canlandırmaya yönelik her türlü tehlikeli hamleye karşı dikkatli olup bunları geri püskürtmeye ve 2. Dünya Savaşı zaferinin zor kazanılan sonuçlarını ortaklaşa savunmaya çağırıyoruz" dedi.