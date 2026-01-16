Haberler

Çin: Japonya'nın Kontrol Altına Alınmayan Militarist Emelleri Yıkıcı Felaketlere Yol Açacaktır

Güncelleme:
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Japonya'nın militarist politikalarının Asya'daki diğer ülkelere tehdit oluşturduğunu ve nihayetinde Japon halkına zarar vereceğini belirtti. Zhang, Japonya'nın sağcı güçlerinin militarizasyonunu artırma çabalarına karşı duracaklarını ifade etti.

BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Japonya'nın kontrol altına alınmayan militarist emellerinin, Asya'daki diğer ülkelere ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve nihayetinde Japon halkına "yıkıcı felaketler" getireceğini söyledi.

Zhang cuma günkü basın toplantısında bazı Japon siyasetçilerin Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'ye yönelik eleştirileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zhang, Japonya'da giderek artan sayıda bilinçli insanın, Japon hükümetinin hatalı eylemlerinin yol açtığı ciddi tehlike ve zararın farkına vardığını belirtti.

Zhang son yıllarda giderek daha da küstahlaşan Japonya'nın sağcı muhafazakar güçlerinin, daha fazla askeri kapasite artırımı ve yeniden militarizasyon yönünde baskı yaptığını ve ülkeyi tehlikeli bir yolda baş aşağı sürüklediğini ifade etti.

Zhang, militarizmi yeniden canlandırmaya yönelik her türlü tehlikeli girişimi kararlılıkla engellemek, 2. Dünya Savaşı'nda elde edilen zaferin sonuçlarını ortaklaşa el üstünde tutmak ve hem bölgede hem de daha geniş bir coğrafyada barış ve istikrarı korumak üzere tüm barışsever ülkelerle çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
