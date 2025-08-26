Çin, Japonya'nın Askeri Geçit Töreni Protestosuna Yanıt Verdi

Çin, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümünde Pekin'de düzenleyeceği askeri geçit törenine katılmamaları konusunda ülkelere çağrı yapan Japonya'yı protesto ettiğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Japon Kyodo haber ajansının bu konudaki haberinde yer verdiği iddialara dair değerlendirmede bulundu.

Sözcü Guo, Japonya'nın yurt dışı diplomatik temsilcilikleri aracılığıyla ülkeleri anma etkinliğine katılmaktan kaçınmalarını telkin ettiği iddialarıyla ilgili Tokyo yönetimini diplomatik kanallardan protesto ettiklerini ve açıklama talep ettiklerini belirtti.

Çin'in, tarihi hatırlamak, vatanı uğruna ölenleri anmak, barışı kutlamak ve daha iyi bir geleceğin yolunu açmak için savaşı andığını ifade eden Guo, "Tarihiyle dürüst şekilde yüzleşen, tarihten dersler çıkaran ve barışçı kalkınmaya samimiyetle bağlı olan ülkeler bundan kuşku duymaz ve buna itiraz etmez." dedi.

Guo, Japonya'nın kendi tarihini doğru şekilde ele almasının savaş sonrası uluslararası topluma dönüşün ön koşulu olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Eğer Japonya tarihsel sorunlarla ilgili bu sayfayı tamamen kapatmak istiyorsa, kendi saldırgan geçmişiyle doğrudan ve dürüstlükle yüzleşmeli, militarizmle bağını açıkça kesmeli, barışçı kalkınma yoluna samimiyetle bağlı kalmalıdır. Japonya, Asya'daki komşularının ve uluslararası toplumun güvenini ancak Çin ve diğer kurban ülkelerin halklarının duygularına saygı göstererek kazanabilir."

ŞİÖ Zirvesi sonrası askeri geçit töreni yapılacak

Çin, 31 Ağustos-1 Eylül'de başkent Pekin yakınındaki Tiencin kentinde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak.

Akabinde 3 Eylül'de Pekin'deki Tienanmın Meydanı'nda, askeri geçit dahil savaşın sona ermesinin yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlenecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil zirveye katılacak ülkelerin liderlerinden bazılarının askeri geçit törenine katılması bekleniyor.

Kyodo ajansının diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Tokyo hükümetinin, deniz aşırı büyükelçilikleri aracılığıyla Avrupa ve Asyalı ülkelere, Çin'in anma törenlerinin "Japonya karşıtı çağrışımlar" taşıdığını, liderlerin katılımının dikkatle değerlendirilmesi ve törenlere katılmaktan kaçınılması gerektiğini ilettiği ileri sürülmüştü.

Pekin yönetimi, İkinci Dünya Savaşı'nı "Çin Halkının Japon Saldırganlığına Direniş Savaşı ve Dünya Anti-Faşist Savaşı" olarak tanımlıyor. Tokyo yönetimi, savaşın kendi adıyla anılmasını "Japon-karşıtı" olarak değerlendiriyor.

Şi'nin 70. yıl dönümü mesajı Japonya'nın tepkisine yol açmış

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, savaşın 70. yıl dönümü olan 2015 yılında düzenlenen askeri geçit töreninde yaptığı konuşmada, savaş sonrası doğan nesillerin "doğru tarihsel görüşlere sahip olmaları ve tarihin derslerini özümsemeleri gerektiği" ifadelerini kullanmıştı.

Dönemin Japonya Başbakanı Abe Şinzo, açıklamasında Şi'ye tepki göstererek, "Savaş sonrası doğan nesillerin özür dilemeye mahkum olmaması gerektiğini" vurgulamıştı.

Abe ve önde gelen Batılı ülkelerin liderleri, 2015'te askeri geçit törenine katılmamıştı.