Çin: Japonya'nın Çin Ordusunun Düzenli Askeri Eğitimlerine Yönelik Söylemleri Kabul Edilemez

BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Çin'in olağan askeri eğitimlerinin sözde güvenlik tehdidi oluşturduğuna dair söylemlerde bulunan Japon tarafını sert dille eleştirdi. Jiang, Japon tarafının, gerçek sorunu geçiştirmeye, dikkati başka yöne çekmeye ve suçu başkasına atmaya çalışmasının asla işe yaramayacağını söyledi.

Jiang pazartesi günkü basın toplantısında Japon tarafının, Çin'e ait uçak gemisi bazlı uçakların kısa süre önce gerçekleştirdiği uçuş eğitimine ilişkin yaptığı açıklamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

6 Aralık'ta uçak gemisi PLANS Liaoning komutasındaki donanma görev grubunda yer alan PLANS Nangchang (101) destroyerinin, görev grubunun uçak gemisi bazlı uçaklarının uçuş eğitimi gerçekleştireceğine dair Japon tarafına bilgi verdiğini kaydeden Jiang, Japonya'ya ait JS Teruzuki (116) gemisinin mesajı aldıklarını teyit ettiğini açıkladı.

Jiang, PLANS Nangchang (101) destroyerinin daha sonra Japon tarafına eğitimin saat 15.00'te başlayıp yaklaşık 6 saat süreceğini ve esas olarak uçak gemisinin güneyinde gerçekleştirileceğini haber verdiğini ve JS Teruzuki (116) gemisinin de mesajın alındığını teyit ettiğini ifade etti.

Buna karşın Japonya'ya ait savaş uçaklarının Çin gemilerini taciz için eğitim bölgesine defalarca izinsiz girdiğini belirten sözcü, uçuş güvenliğinin tehlikeye atılması konusunda tüm sorumluluğun Japon tarafına ait olduğunu vurguladı.

Jiang, Çin ordusunun olağan askeri eğitiminin sözde güvenlik tehdidi oluşturduğu yönünde söylemlerde bulunan ve aslında gerçek provokatör iken kendini mağdur olarak gösteren Japon tarafının bir kez daha kendi halkına yalan söylediğini ve uluslararası toplumu yanılttığını belirtti.

Jiang, Japon tarafına Çin-Japonya ilişkilerinde an itibarıyla yaşanan sıkıntının özüyle dürüstçe yüzleşme ve hataları üzerinde ciddiyetle düşünerek bu hataları düzeltme çağrısında bulundu.

Jiang, "Gerçek sorunu geçiştirmeye, dikkati başka yöne çekmeye ve başkalarına suçlamalarda bulunmaya yönelik bu çirkin hamleler ve siyasi manipülasyonlar asla işe yaramayacaktır" dedi.