Çin-Japonya İlişkilerinin Normalleşmesinin 50. Yıl Dönümünde Xi ile Japonya Başbakanı Karşılıklı Kutlama Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Japonya Başbakanı Kişida Fumio Perşembe günü, Çin-Japonya diplomatik ilişkilerinin normalleşmesinin 50. yıl dönümünde karşılıklı kutlama mesajı gönderdiler. Xi mesajında, 50 yıl önce o dönemin Çinli ve Japon liderlerinin durumu öngörüyle ele alıp Çin-Japonya diplomatik ilişkilerini normalleştirme yönünde büyük bir siyasi karar aldıklarını ve bunun ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açtığını işaret etti. Xi, geçen 50 yılda, hükümetlerin ve halklarının ortak çabalarıyla iki tarafın peş peşe dört siyasi belge imzaladığını ve bir dizi önemli konsensüse ulaştığını, pek çok alanda alışverişleri ve işbirliğini devamlı olarak derinleştirdiğini, bunun iki ülkeye ve halklarına önemli faydalar sağlamanın yanı sıra bölgede ve dünyada barış ve kalkınmayı teşvik ettiğini söyledi. Xi, Çin-Japonya ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğini ve diplomatik ilişkilerin normalleşmesinin 50. yıl dönümünü ve zamanın eğilimini bir fırsat olarak kullanarak her iki tarafı yeni dönemin taleplerini karşılayan bir Çin-Japonya ilişkisi kurmaya yönlendirmek için Kişida ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Kişida ise mesajında 50 yıl önce dönemin Çinli ve Japon liderlerinin stratejik düşünce ve siyasi cesaretle Japonya ile Çin arasındaki ilişkilere yeni bir tarihi yön verdiğini söyledi. Japonya-Çin işbirliğinin geçen 50 yılda ekonomi, kültür ve personel değişimi gibi geniş bir yelpazedeki alanlarda önemli ilerleme kaydettiğini belirten Kişida, bunun Japonya-Çin ilişkileri için yeni bir geleceğin ortaklaşa yaratılması açısından her iki taraf için de büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi. Kişida, Japonya tarafının, yapıcı ve istikrarlı Japonya-Çin ilişkilerinin yanı sıra gelecek 50 yılda iki ülkenin, bölgenin ve dünyanın barış ve refahını desteklemeye odaklanmak için Çin tarafı ile el ele vermeye hazır olduğunu söyledi. Aynı gün Çin Başbakanı Li Keqiang ile Kişida da karşılıklı olarak kutlama mesajı gönderdiler. Li, Çin ile Japonya'nın coğrafi olarak birbirine yakın ve kültür olarak da bağlantılı olduğunu ve her ikisinin de bölgede ve uluslararası toplumda önemli ülkeler olduğunu söyledi. Li, Çin'in barışçı ve dostane olarak bir arada yaşamak için Japonya ile ortak çaba göstermek, ikili ilişkilerin siyasi temellerini korumak, çeşitli alanlarda alışverişleri ve işbirliğini derinleştirmek, ihtilafları ve görüş ayrılıklarını uygun biçimde yönetmek ve diplomatik ilişkilerin normalleşmesinin 50. yıl dönümünü yeni bir başlangıç noktası alarak Çin-Japonya ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini ileriye taşımak istediğini söyledi.