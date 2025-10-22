Haberler

Çin, Japonya ile İlişkilerin İlerletilmesi Konusunda Temennide Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japonya'nın yeni lideri ile ilişkilerin güçlendirilmesi için işbirliği yapmasını beklediklerini açıkladı. Ayrıca, seçim sonuçlarını Japonya'nın iç meselesi olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

BEİJİNG, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japonya ile ilişkilerdeki temel tutumlarının tutarlı ve net olduğunu belirterek, Japonya'nın, karşılıklı fayda sağlayan ikili stratejik ilişkileri tam olarak ilerletmek üzere Çin ile çalışmasını temenni ettiklerini söyledi.

Guo, salı günkü basın toplantısında Japonya'da Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Takaiçi Sanae'nin başbakan seçilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Guo, "Seçim sonucunun farkındayız ve bunu Japonya'nın iç meselesi olarak görüyoruz" dedi.

Çin ve Japonya'nın komşu ülkeler olduğunu belirten Guo, Çin'in Japonya ile ilişkilerine yönelik temel tutumunun tutarlı ve net olduğunu ifade etti.

Guo, "Japonya'nın Çin ile işbirliği yapmasını, iki ülke arasındaki dört siyasi belgedeki ilkelere riayet etmesini, Taiwan ve geçmiş hakkındaki önemli konularla ilgili siyasi taahhütlerini yerine getirmesini, ikili ilişkilerin siyasi temelini korumasını ve Çin ile Japonya arasındaki karşılıklı fayda sağlayan stratejik ilişkileri tam olarak ilerletmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor

Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
Hakan da boş geçmedi! Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı

Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada

Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada
Boşuna 'Şampiyonlar Ligi' demiyorlar! Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler

Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler
Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti

Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti
Haaland attı, Manchester City kazandı

Bu adamı kim durduracak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.