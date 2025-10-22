Çin, Japonya ile İlişkilerin İlerletilmesi Konusunda Temennide Bulundu

BEİJİNG, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japonya ile ilişkilerdeki temel tutumlarının tutarlı ve net olduğunu belirterek, Japonya'nın, karşılıklı fayda sağlayan ikili stratejik ilişkileri tam olarak ilerletmek üzere Çin ile çalışmasını temenni ettiklerini söyledi.

Guo, salı günkü basın toplantısında Japonya'da Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Takaiçi Sanae'nin başbakan seçilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Guo, "Seçim sonucunun farkındayız ve bunu Japonya'nın iç meselesi olarak görüyoruz" dedi.

Çin ve Japonya'nın komşu ülkeler olduğunu belirten Guo, Çin'in Japonya ile ilişkilerine yönelik temel tutumunun tutarlı ve net olduğunu ifade etti.

Guo, "Japonya'nın Çin ile işbirliği yapmasını, iki ülke arasındaki dört siyasi belgedeki ilkelere riayet etmesini, Taiwan ve geçmiş hakkındaki önemli konularla ilgili siyasi taahhütlerini yerine getirmesini, ikili ilişkilerin siyasi temelini korumasını ve Çin ile Japonya arasındaki karşılıklı fayda sağlayan stratejik ilişkileri tam olarak ilerletmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.