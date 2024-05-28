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Çin-Japonya-Güney Kore İş Zirvesi Seul'de Gerçekleştirildi

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Çin, Japonya ve Güney Kore arasındaki iş zirvesi dört yıl aradan sonra Seul'de gerçekleştirildi. Zirvede endüstriyel işbirliği, dijital ekonomi, yapay zeka gibi konular ele alındı ve üç ülkenin ticari işbirliği güçlendirilmesi vurgulandı.

ÇEKİM TARİHİ: 27 Mayıs 2024

1. ANONS (İngilizce): SUN LEİ, Xinhua muhabiri

ANONS (İngilizce): SUN LEİ, Xinhua muhabiri:

"Çin-Japonya- Güney Kore iş zirvesi dört yıldan uzun bir sürenin ardından Pazartesi günü Seul'de gerçekleştirildi. Zirve en son 2019'da düzenlenmişti."

"Karşılıklı fayda sağlayan sonuçlar elde edilmesi için endüstriyel işbirliği derinleştirilmeli. Dijital ekonomi, yapay zeka, gelişmiş imalat, yeşil enerji, sağlık ve yaşlı bakımı alanlarında üç ülke işletmelerinin sanayi-üniversite-araştırma işbirliğini geliştirmesini, iki yönlü yatırımı artırmasını ve herkese fayda sağlayan bir sanayi ve tedarik zinciri sistemi kurmasını umuyorum."

"Üç ülkenin ticari işbirliğini güçlendirmesi, iletişimi ve karşılıklı anlayışı artırması ve halklar arası etkileşimleri daha da ilerletmesi çok önemli."

"Üç ülke birlikte çalışırsa, küresel zorlukları ve ortak çıkarlara ilişkin endişeleri bilgece ele alabiliriz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Seul'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Güney Kore Ekonomi Japonya Seul Uluslararası İlişkiler Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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