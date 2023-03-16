Çin: Japonya-Güney Kore İlişkileri Bölgesel Barışa Yardımcı Olacak Şekilde Geliştirilmeli

BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'in belirli ülkelerin oluşturduğu ayrıcalıklı bloklara karşı olduğunu ve Japonya ile Güney Kore arasındaki ilişkilerin bölgesel barış, istikrar ve refaha yardımcı olacak şekilde gelişmesini umduğunu belirtti.

BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'in belirli ülkelerin oluşturduğu ayrıcalıklı bloklara karşı olduğunu ve Japonya ile Güney Kore arasındaki ilişkilerin bölgesel barış, istikrar ve refaha yardımcı olacak şekilde gelişmesini umduğunu belirtti.

Wang, Perşembe günü düzenlediği günlük basın toplantısında konuyla ilgili soru üzerine, "Japonya ve Güney Kore'nin yakın komşusu olarak Çin, iki ülke arasındaki son etkileşimi ve ilişkilerindeki değişimi yakından izliyor" dedi.

Sözcü, geçmişte Japon militarizminin saldırganlığının ve sömürgeci yönetiminin, Çin ve Güney Kore dahil Asya ülkelerinde büyük felaketlere yol açtığını belirtti.

"Unutulmadığı taktirde geçmiş deneyimler gelecek için birer rehberdir" diyen Wang, Çin'in her zaman Japonya'dan saldırgan davranışlar sergilediği geçmişi üzerinde derinlemesine düşünmesini, tarihsel sorunları dürüst ve sorumlu şekilde hakkıyla ele almasını ve Asyalı komşularıyla bu temelde devletler arası normal ilişkiler geliştirmesini istediğini ifade etti.

Çin, Japonya ve Güney Kore'nin birbirlerinin önemli ekonomik ve ticari ortakları olduğunu hatırlatan Wang, istikrarlı ve engelsiz üretim ve tedarik zincirlerinin bölgesel ve küresel seviyelerde sürdürülmesinin, üç tarafın ve bölgenin ortak çıkarına olacağını sözlerine ekledi.