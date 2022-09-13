Çin-Japonya Diplomatik İlişkilerinin Normal Leşmesinin 50. Yıl Dönümü Anıldı
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TOKYO, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesinin 50.
TOKYO, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesinin 50. yıl dönümünü anmak için Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen bir seminerin açılış töreninde video bağlantısıyla bir konuşma yapıyor, 12 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel