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Çin, Japonya'dan İthal Elektrolitik Kapasitör Kağıdına Anti-Damping Vergilerini 5 Yıl Daha Uzatıyor

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Çin Ticaret Bakanlığı, Japonya'dan ithal edilen elektrolitik kapasitör kağıdına uygulanan anti-damping vergilerini 5 yıl daha uzatacak. Bu karar, yerli endüstriyi korumak amacıyla alındı ve Japon şirketleri yüzde 40,83'e varan vergilerle karşılaşmaya devam edecek.

BEİJİNG, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Japonya'dan ithal edilen elektrolitik kapasitör kağıdına uygulanan anti-damping vergilerini cuma gününden itibaren 5 yıl daha uzatacaklarını açıkladı.

Söz konusu karar, Çin'in elektrolitik kapasitör kağıdı sektörünün talebi üzerine Nisan 2024'te başlatılan ve önceki vergi döneminin sonunda yapılan gözden geçirmenin ardından geldi.

Bakanlık, söz konusu anti-damping önlemlerinin sona erdirilmesi halinde Japonya'dan ithal edilecek elektrolitik kapasitör kağıdına yönelik damping uygulamasının sürebileceği veya tekrarlanabileceği, dolayısıyla Çin'in yerli endüstrisine zarar verebileceğini belirtti.

Uzatma kararının ardından Japon şirketleri, yüzde 40,83'e varan anti-damping vergisiyle karşı karşıya kalmaya devam edecek.

Kapasitör elektrolitlerinin emiliminde ana malzeme olarak kullanılan elektrolitik kapasitör kağıdı, elektrolitik kapasitörlerin işleyişinde önemli role sahip.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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