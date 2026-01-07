Haberler

Çin, Japonya'dan İthal Edilen Diklorosilana Yönelik Anti-damping Soruşturması Başlattı

Güncelleme:
Çin Ticaret Bakanlığı, Japonya'dan ithal edilen diklorosilan üzerine anti-damping soruşturması başlattı. Bu adım, yerel diklorosilan sektöründe zarar gördüğünü iddia eden bir Çinli şirketin başvurusu üzerine alındı. Soruşturma, 1 Temmuz 2024-30 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek ithalatı kapsayacak.

BEİJİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Japonya'dan ithal edilen diklorosilana yönelik anti-damping soruşturması başlattı.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada soruşturmanın elektronik materyaller sektöründe faaliyet gösteren bir Çinli şirketin, yerel diklorosilan sektörü adına yaptığı başvuru üzerine başlatıldığı belirtildi.

Diklorosilan temel olarak farklı türlerdeki çiplerin üretiminde kullanılıyor.

Söz konusu anti-damping soruşturması kapsamında 1 Temmuz 2024-30 Haziran 2025 tarihleri arasında Japonya'dan ithal edilen diklorosilanın inceleneceği, 1 Ocak 2022-30 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'in diklorosilan sektörüne verilen zararın da araştırılacağı ifade edildi.

Bakanlık sözcüsü, soruşturma yetkililerinin, soruşturmayı yasaya uygun şekilde yürüteceğini, ilgili tüm tarafların haklarını koruyacağını ve bulgulara dayanan tarafsız bir karar vereceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
