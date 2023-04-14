Çin, Japonya'dan Askeri Konularda İhtiyatlı Davranmasını İstedi

BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Perşembe günü yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun Japonya'nın son yıllarda artan savunma harcamalarına karşı yüksek düzeyde teyakkuzda olması gerektiğini belirterek, Japonya'yı askeri ve güvenlik konularında...

BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Perşembe günü yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun Japonya'nın son yıllarda artan savunma harcamalarına karşı yüksek düzeyde teyakkuzda olması gerektiğini belirterek, Japonya'yı askeri ve güvenlik konularında ihtiyatlı davranmaya çağırdı.

Wang açıklamayı olağan basın toplantısında, Japonya Savunma Bakanlığı'nın, Mitsubishi Ağır Sanayi ile Japonya'dan 1000 kilometreden fazla uzaklıktaki hedefleri vurma kapasitesine sahip yeni bir füze gücü geliştirmek için 2.84 milyar ABD doları değerinde sözleşme imzaladığına ilişkin haberlere yönelik soru üzerine yaptı. Haberlerde ayrıca, Japonya'nın 2026 yılına kadar hipersonik silahlar konuşlandırmayı ve 2030'ların başına kadar 3.000 kilometre menzile sahip denizaltından fırlatılan hipersonik füzeler geliştirmeyi planladığı belirtildi.

Sözcü, bu durumun Çin'in ciddi anlamda dikkatini çektiğini ve konuya ilişkin gelişmeleri yakından takip edeceğini söyledi.

Wang, Japonya'nın sürekli olarak her yerde "Çin tehdidi" söylemini sürdürdüğünü, barış yanlısı anayasa ve tamamen savunma odaklı politikaya ilişkin taahhütlerini defalarca ihlal ettiğini, savunma harcamalarını büyük ölçüde artırdığını, saldırı silahları geliştirdiğini ve "düşmana karşı saldırı kabiliyetleri" arayışında olduğunu belirtti.

Japonya'nın askeri alanda genişleme politikasında daha da ilerlediğini, bunun da bölge ülkeleri ve dünyaya Japonya'nın savaş sonrası uluslararası düzeni yıkmaya çalıştığına dair tehlikeli bir mesaj gönderdiğini belirten Wang, uluslararası toplumun buna karşı yüksek düzeyde tetikte olması gerektiğini vurguladı.

Wang, Çin'in, Japon hükümetine, ülkenin saldırgan tarihi üzerinde derinlemesine düşünmesi, Asyalı komşularının güvenlik endişelerine ciddiyetle saygı göstermesi, tamamen savunma odaklı politikasına bağlı kalması, barışçıl kalkınma yolunda ilerlemesi, ayrıca askeri ve güvenlik konularında ihtiyatlı davranması yönünde güçlü bir çağrı yaptığını da sözlerine ekledi.