Çin: Japonya'daki Bazı Güçlerin ABD'nin Etkisinde Kalması Yanlış

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Pazar günü Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile Beijing'de bir araya geldi.

ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro üyeliği de yapan Wang, Çin-Japonya ilişkilerinin genel olarak istikrarlı seyrettiğini, ancak belli dönemlerde pürüzlerin ortaya çıktığını kaydetti. Wang, bunun temel nedeninin Japonya'daki bazı güçlerin ABD'nin yanlış Çin politikasını takip etmesinin yanı sıra, ABD tarafıyla işbirliği yaparak Çin'i itibarsızlaştırması ve Çin'in temel çıkarları konusunda birtakım provokasyonlarda bulunması olduğunu söyledi. Yetkili, bunun dar görüşlü, yanlış ve düşüncesizce bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

Çin'in Japonya'ya yönelik yaklaşımında süreklilik ve istikrarı koruduğunu kaydeden Wang, Çin'in iki ülke arasındaki dört siyasi belgeyi temel alarak yeni dönemin gereklerini karşılayan ikili ilişkileri inşa etmek üzere Japonya'yla çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Wang, Japonya tarafından iki ülkenin işbirliğine dayalı ortaklar olduğu ve birbirlerine tehdit oluşturmadığı önemli uzlaşıya uygun şekilde hareket etmesinin ve Çin-Japonya ilişkilerini iyileştirip geliştirmek üzere Çin tarafıyla çalışmasının beklendiğini dile getirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi ise, ülkesinin iki tarafın liderlerinin de vardığı önemli mutabakatı uygulamak, yapıcı ve istikrarlı ikili ilişkiler inşa etmek ve karşılıklı kazanç ile her daim kazanç sağlayan sonuçlar elde etmek adına Çin ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.