Çin, Japonya'daki Aşırı Açıklamalardan Endişeli

BEİJİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, son zamanlarda Japonya'da yapılan aşırı ve tehditkar açıklamalardan büyük endişe duyduklarını söyledi.

Mao pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, Çin hükümetinin güvenlik endişeleri gerekçesiyle vatandaşlarına Japonya'ya yönelik seyahat uyarısı yapmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mao, Japonya'da bir süredir Çin vatandaşlarına karşı çok sayıda ceza davası açıldığını ve hem Japon aşırı sağ çevrelerinden hem de internet ortamında Çin'e karşı birtakım aşırı ve tehditkar ifadeler kullanıldığını belirtti.

Mao, "Çin bu durumdan büyük endişe duymaktadır. İlgili departmanların uyarılar yayımlaması tamamen makuldür" dedi.