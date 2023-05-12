Çin, Japonya'da NATO Ofisi Açılması Konusunda İhtiyatlı

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Asya-Pasifik'in Kuzey Atlantik coğrafi kapsamının dışında yer aldığını hatırlatarak bölgede Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) bir kopyasına ihtiyaç olmadığını belirtti.

Cuma günü düzenlenen olağan basın brifinginde konuşan Wang, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Japonya'da bir NATO irtibat bürosu açılmasına ilişkin ayrı ayrı yaptıkları açıklamalara dair gelen bir soruyu yanıtlarken söz konusu ifadeleri kullandı.

Sözcü Wang, NATO'nun daha önce pek çok beyanında bölgesel ittifak olmayı sürdüreceğini ve jeopolitik açıdan yayılmayı hedeflemediğini açıkça ifade ettiğini hatırlattı.

Wang, "Ancak, NATO'nun Asya-Pasifik ülkeleriyle bağlarını sürekli güçlendirdiğini ve bu bölgeye doğru doğuya gitmeye, bölgesel meselelere müdahale etmeye ve blok çatışmasını kışkırtmaya kararlı olduğunu gördük. NATO'nun gerçekten amacı ne?" dedi.

Bu tutumun, Asya-Pasifik ülkeleri başta olmak üzere, dünya genelindeki ülkeler arasında yüksek teyakkuz gerektirdiğini belirten Wang, ilgili tarafların sadece sözde jeopolitik çıkarlar peşinde koşarak bölgesel barış ve istikrara zarar vermeyeceklerini umduğunu söyledi.

Sözcü, "Bu arada dünyanın geri kalanı da NATO'nun Asya-Pasifik'e genişlemesine Japonya'nın gerçekten önayak olmayı isteyip istemediğini yakından izliyor" dedi.

Asya'nın, dünyanın en barışçıl ve istikrarlı bölgelerinden biri olduğunu, jeopolitik müsabakalar için güreş alanı değil, işbirliği ve kalkınma için umut vadeden bir bölge olduğuna işaret eden Wang, Japonya'nın geçtiğimiz yüzyılda sergilediği militarist saldırganlık sicili göz önüne alındığında, Japonya'nın askeri ve güvenlik hamlelerinin Asyalı komşuları ve uluslararası toplum tarafından yakından takip edildiğini belirtti.

Wang, Japonya'yı tarihten ders çıkarmaya ve barışçı kalkınma yoluna bağlı kalmaya davet ederken, bölgede güveni baltalayarak barış ve istikrarı etkileyebilecek davranışlardan da kaçınmaya çağırdı.