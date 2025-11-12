Haberler

Çin, Japonya Başbakanı'nın Taiwan Açıklamalarını Sert Bir Dille Kınadı

Güncelleme:
Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Japonya Başbakanı'nın Taiwan hakkında yaptığı açıklamaların tek Çin ilkesini ihlal ettiğini ve Çin'in içişlerine müdahale anlamına geldiğini belirtti.

BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Japonya Başbakanı'nın parlamentoda Taiwan hakkında kullandığı kabul edilemez ifadelerin, tek Çin ilkesini ciddi şekilde ihlal ettiğini ve Çin'in içişlerine büyük müdahale anlamına geldiğini belirterek, söz konusu ifadelerden "son derece rahatsız olduklarını" ve bu ifadelere "kararlı şekilde karşı çıktıklarını" söyledi.

Çarşamba günkü basın toplantısında söz konusu ifadeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Chen, "Dünyada tek bir Çin vardır ve Taiwan Çin'in bir parçasıdır" dedi.

Japonya Başbakanı, kısa süre önce bir parlamento oturumu sırasında Taiwan'a ilişkin açıklamalarda bulunmuş, söz konusu ifadeler Çin'in sert tepkisine yol açmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
