Çin, Japonya Başbakanı'nın Taiwan Açıklamalarına Sert Tepki Gösterdi

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Taiwan'a yönelik hatalı sözlerine karşı çıktıklarını bildirdi. Açıklamalarda, Japonya'nın bu sözlerinin uluslararası ilişkileri ihlal ettiği ve Çin'in iç işlerine müdahale anlamına geldiği vurgulandı.

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Taiwan'a ilişkin hatalı sözlerine kesinlikle karşı çıktıklarını ve Japonya'ya diplomatik kanallardan protestolarını ilettiklerini söyledi.

Lin, pazartesi günkü basın toplantısında, Çin'in Taiwan'a düzenleyeceği bir saldırının "Japonya açısından varoluşsal bir tehdit" oluşturabileceği ve kolektif kendini savunma haklarının kullanılmasının önünü açacağı şeklinde Takaiçi'nin kısa süre önce yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Japonya liderinin Taiwan'a yönelik söz konusu hatalı ifadelerini parlamentoda açık şekilde kullandığına dikkat çekerek, bu sözlerin Taiwan Boğazı'na yönelik askeri bir müdahale olasılığını çağrıştırdığını ve Çin'in içişlerine sert bir müdahale teşkil ettiğini kaydeden Lin, bu durumun, tek Çin ilkesini, Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgenin özünü ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ciddi şekilde ihlal ettiğini belirtti.

Söz konusu ifadelerin Japonya hükümetinin dile getirdiği siyasi taahhütlere hiçbir şekilde uymadığını ve doğası ve sonuçları bakımından korkunç nitelikte olduğunu ifade eden Lin, bu durum karşısında büyük bir memnuniyetsizlik yaşadıklarını ve bu duruma şiddetle karşı çıktıklarını vurguladı.

Taiwan'ın Çin'e ait olduğunu kaydeden Lin, Taiwan sorununun nasıl çözüme kavuşturulacağının ve ulusal yeniden birleşmenin nasıl gerçekleştirileceğinin, hiçbir dış müdahaleyi kabul etmeyen, tamamen Çin'in içişlerine ait bir konu olduğunu dile getirdi.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin ve aynı zamanda Taiwan'ın anavatana geri dönüşünün 80. yıldönümü olduğuna dikkat çeken Lin, Japon yetkililerin, Taiwan meselesine karışma girişimlerinin, sadece uluslararası adaleti ayaklar altına alıp savaş sonrası kurulan uluslararası düzene karşı bir provokasyon teşkil etmekle kalmadığını, aynı zamanda Çin-Japonya ilişkilerine de ciddi zarar verdiğini vurguladı.

Çin'in eninde sonunda yeniden birleşmeyi gerçekleştireceğini ve yeniden birleşmenin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Lin, Çin halkının yeniden birleşmeyi engellemeye yönelik her türlü girişimi püskürtmek için sağlam iradeye, tam özgüvene ve yeterli kabiliyete sahip olduğunu belirtti.

Lin, "Çin, Japonya'ya içişlerine karışmaya derhal son verme, provokasyonlarını ve çizgiyi aşan girişimlerini sonlandırma ve yanlış yolda daha fazla ilerlemekten kaçınma çağrısı yapmaktadır" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
