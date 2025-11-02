Haberler

Çin, Japonya Başbakanı'nı Taiwan ile İlişkiler Nedeniyle Kınadı

Güncelleme:
Çin, APEC Zirvesi sırasında Taiwanlı yetkililerle temaslarını sosyal medyada paylaşan Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'yi kınadı. Dışişleri Sözcüsü, bu eylemlerin uluslararası ilişkileri ihlal ettiğini belirtti ve Taiwan sorununun Çin'in iç meselesi olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin, APEC Zirvesi'nde Taiwanlı yetkililerle temaslarını sosyal medyada paylaşan Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'yi kınadı ve konuya ilişkin diplomatik girişimde bulundu.

Japonya Başbakanı 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerindeki APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı sırasında Çin'in Taiwan bölgesindeki yetkililerle yaptığı temaslara ilişkin sosyal medyada fotoğraf ve yorum paylaşmış, görüştüğü kişiyi de "Taiwan Cumhurbaşkanlığı Ofisi Kıdemli Danışmanı" olarak etiketlemişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü konuyla ilgi soru üzerine, Japonya Başbakanı'nın Çin'in Taiwan bölgesinden yetkililerle kasıtlı olarak görüştüğünü ve bunu sosyal medyada paylaştığını belirtti. Bu tür eylemlerin tek Çin ilkesini, Çin ve Japonya arasındaki dört siyasi belgenin ruhunu ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ciddi şekilde ihlal ettiğine işaret eden sözcü, ayrıca "Taiwan'ın bağımsızlığını" isteyen güçlere de ciddi şekilde yanlış mesajlar gönderdiğini ifade etti.

Sözcü, "Bu eylemler, niteliği ve etkisi bakımından çok ciddi hata içeriyor" dedi.

Sözcü, Taiwan sorununun Çin'in iç meselesi olduğunu ve Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını söyledi. Bu sorunun nasıl çözüleceğinin Çin-Japonya ilişkilerinin siyasi temeli ile Japonya'ya duyulan temel güven ile bağlantılı olduğunu belirten sözcü, bu konunun Çin'in aşılmaması gereken kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı.

Sözcü, Japonya'dan iki ülke arasındaki dört siyasi belgenin ruhuna göre hareket edip verdiği sözleri yerine getirmesini, yanlışları üzerine düşünüp düzeltmesini, olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için somut önlemler almasını, Çin'in iç işlerine karışmayı bırakmasını ve yeni döneme uygun, yapıcı ve istikrarlı bir Çin-Japonya ilişkisi kurma yönündeki açıklamasını hayata geçirmesini beklediklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
