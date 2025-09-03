Haberler

Çin, Japon Saldırganlığına Karşı Zaferin 80. Yıldönümünü Kutladı

Çin, Japon Saldırganlığına Karşı Zaferin 80. Yıldönümünü Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beijing'de gerçekleştirilen askeri geçit töreni, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümünü anmak amacıyla yapıldı.

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü vesilesiyle askeri geçit töreni düzenlendi.

Çarşamba günü düzenlenen törende silahlı kuvvetlere ait birimler Tian'anmen Meydanı'nda geçit yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Kızından gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı: Öldürdü bu beni

Kızından gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı: Öldürdü bu beni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melek Mosso'ya Kastamonu'da 'giyinmeden gelmiş' eleştirisi

Melek Mosso konseri belediyeyi karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.