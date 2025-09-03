Çin, Japon Saldırganlığına Karşı Zaferin 80. Yıldönümünü Kutladı
Beijing'de gerçekleştirilen askeri geçit töreni, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümünü anmak amacıyla yapıldı.
BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü vesilesiyle askeri geçit töreni düzenlendi.
Çarşamba günü düzenlenen törende silahlı kuvvetlere ait birimler Tian'anmen Meydanı'nda geçit yaptı.
Kaynak: Xinhua / Güncel