Çin, Japon Saldırganlığına Karşı Direnişin 80. Yıldönümünü Kutlayan Etkinlik için Prova Gerçekleştirdi

Çin, Japonya'ya karşı direnişin ve faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümünü kutlamak için düzenleyeceği büyük etkinlik öncesinde kapsamlı bir prova gerçekleştirdi. Etkinlik, 3 Eylül'de Tian'anmen Meydanı'nda yapılacak.

BEİJİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümünü kutlamak amacıyla düzenlenecek büyük etkinliğin üçüncü kapsamlı provası pazar günü erken saatlerde Beijing'de sona erdi.

Etkinlik medya merkezinin açıklamasına göre prova, cumartesi günü saat 17.00'den pazar günü saat 05.00'e kadar Tian'anmen Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Organizatörler, provanın tüm süreçleri ve unsurları kapsadığını ve aynı zamanda anma etkinliği için son kapsamlı prova olduğunu belirtti. Süreçler ve bölümler arasındaki koordinasyonu test etmeye odaklanan prova, etkinliğin başarısı için sağlam bir temel oluşturdu.

Tüm süreçlerin düzenli bir şekilde organize edildiği, sıkı geçişler ve sorunsuz bir operasyonla hedeflerin başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Askeri geçit töreninin de yer alacağı büyük etkinlik, 3 Eylül'de Tian'anmen Meydanı'nda yapılacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
