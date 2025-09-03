Haberler

Çin, Japon Saldırganlığına Karşı Direnişin 80. Yıldönümünü Kutladı

Çin, Japon Saldırganlığına Karşı Direnişin 80. Yıldönümünü Kutladı
Beijing'de düzenlenen askeri geçit töreni ile Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümü kutlandı. Törende askeri birlikler Tian'anmen Meydanı'nda uygun adım yürüdü.

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü vesilesiyle askeri geçit töreni düzenlendi.

Çarşamba günü düzenlenen törende askeri birlikler Tian'anmen Meydanı'nda uygun adım yürüyüş yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
