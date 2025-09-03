Haberler

Çin, Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşının 80. Yıldönümünü Kutladı

Çin, Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşının 80. Yıldönümünü Kutladı
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Japon saldırganlığına karşı direniş savaşı ve faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda yabancı liderlerle bir araya geldi.

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümünü anmak için düzenlenen etkinlikler kapsamında resepsiyon verdi.

Xi'nin konuşma yaptığı resepsiyona, yabancı ülke liderleri de katıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
