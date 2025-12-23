Çin: Japon Milletvekillerinin Taiwan'ı Ziyaretine Karşıyız

BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bazı Japon milletvekillerinin Çin'in Taiwan bölgesini ziyaret etmesine kesinlikle karşı çıktıklarını ve diplomatik kanallardan Japon tarafına protestolarını ilettiklerini söyledi.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında bir grup Japon milletvekilinin Taiwan'ı ziyareti ve Taiwan lideri Lai Ching-te ile bir araya gelme planları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Japonya'nın bu hamlelerinin, Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgenin özünü ve tek Çin ilkesini ihlal ettiğini belirten Lin, dünyada tek bir Çin bulunduğu ve Taiwan'ın, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Lin, Japonya'ya hataları üzerinde derinlemesine düşünme ve bu hataları düzeltme, Başbakan Takaiçi Sanae'nin hatalı açıklamalarını geri çekme ve Çin'in içişlerine karışmaktan kaçınma çağrısı yaptı.

Lin, "Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini de, bağımsızlık arayışıyla Japonya'ya yaranmaya çalışmanın, aşağılık bir tutum olduğu ve başarısızlığa mahkum bulunduğu konusunda uyarıyoruz" dedi.