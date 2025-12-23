Haberler

Çin: Japon Milletvekillerinin Taiwan'ı Ziyaretine Karşıyız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, bazı Japon milletvekillerinin Taiwan'ı ziyaret etme planlarına karşı çıkarak, diplomatik protesto ilettiklerini açıkladı. Bakanlık sözcüsü, Japonya'nın bu hamlelerinin Çin'in egemenliğini ihlal ettiğini vurguladı.

BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bazı Japon milletvekillerinin Çin'in Taiwan bölgesini ziyaret etmesine kesinlikle karşı çıktıklarını ve diplomatik kanallardan Japon tarafına protestolarını ilettiklerini söyledi.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında bir grup Japon milletvekilinin Taiwan'ı ziyareti ve Taiwan lideri Lai Ching-te ile bir araya gelme planları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Japonya'nın bu hamlelerinin, Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgenin özünü ve tek Çin ilkesini ihlal ettiğini belirten Lin, dünyada tek bir Çin bulunduğu ve Taiwan'ın, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Lin, Japonya'ya hataları üzerinde derinlemesine düşünme ve bu hataları düzeltme, Başbakan Takaiçi Sanae'nin hatalı açıklamalarını geri çekme ve Çin'in içişlerine karışmaktan kaçınma çağrısı yaptı.

Lin, "Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini de, bağımsızlık arayışıyla Japonya'ya yaranmaya çalışmanın, aşağılık bir tutum olduğu ve başarısızlığa mahkum bulunduğu konusunda uyarıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti
7 gollü Gençlerbirliği-Trabzonspor maçına damga vuran an

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçına damga vuran an
Ela Rümeysa Cebeci iddiasına başsavcılıktan yanıt

Gündemi sarsan Ela Rümeysa Cebeci iddiasına başsavcılıktan yanıt
Doktordan boş yatağa uzanan hastaya feci dayak

Doktordan nefes darlığı çeken hastaya feci dayak! Sebebi de skandal
3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti
Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür

Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür geldi
Çanakkale'de eski karı koca silahla öldürüldü

Eski karı koca otoparkta vurularak öldürüldü
title