Çin, eski Japonya Genelkurmay Başkanı İvasaki'ye Tayvan nedeniyle yaptırım uygulayacak

Çin, eski Japonya Genelkurmay Başkanı İvasaki Şigeru'ya, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan hükümetinin "fahri danışmanlığı" görevini kabul ettiği için yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, emekli generalin Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlerle açıkça işbirliği yaptığı, tek Çin ilkesini ve Çin ile Japonya arasındaki ilişkileri kuran siyasi belgelerin ruhunu ihlal ettiği, Çin'in iç işlerine karışarak egemenliği ve toprak bütünlüğüne zarar verdiği belirtildi.

Çin'in bu sebeple İvasaki'ye "karşı tedbirler" uygulayacağı ifade edilen açıklamada bu kapsamda eski Genelkurmay Başkanı'nın Çin'deki menkul ve gayrimenkul varlıkları ile diğer mal varlıklarının dondurulacağı, Çin, Hong Kong ve Makau için vize alması ile Çin'deki şahıs ve kuruluşların onunla alışveriş, işbirliği ve diğer etkinliklerde bulunmalarının yasaklanacağı kaydedildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, İvasaki'nin Tayvan otoritelerinin danışmanlığını kabul ederek Çin'in temel çıkarı olan aşılmaması gerek bir kırmızı çizgiyi ihlal ettiğini, bu konuda daha önce Tokyo yönetimini defalarca protesto ettiklerini ancak İvasaki'nin hatası üzerine düşünmek yerine eylemlerini sürdürdüğü, bu yüzden karşı tedbirler uyguladıklarını belirtti.

Çin ile Japonya arasındaki diplomatik gerilime denk geldi

Yaptırım kararı, Çin ile Japonya arasında, Japon Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini gündeme getiren sözleri sebebiyle yaşanan diplomatik gerilime denk geldi.

Başbakan Takaiçi, 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceği ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak, ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisini konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermiş, Başbakan Takaiçi'nin sözlerini geri çekmesini istemişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, Tayvan'ın diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana karayla yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.