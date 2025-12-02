Haberler

Çin, İzinsiz Japon Balıkçı Teknesini Uzaklaştırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Sahil Güvenliği, Diaoyu Dao karasularına izinsiz giren Japon balıkçı teknesine uyarı yaparak tekneyi bölgeden uzaklaştırdı. Çin, Diaoyu Dao'nun kendi toprakları olduğunu vurgulayarak Japonya'nın ihlallerine son vermesini istedi.

BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dejun, Çin'in Diaoyu Dao karasularına izinsiz giren Japon balıkçı teknesine uyarı yapıldığını ve teknenin uzaklaştırıldığını söyledi.

Liu, salı günü bölgeye izinsiz şekilde giriş yapan tekneye yönelik gerekli kontrol önlemlerinin yasalara uygun şekilde alındığını, uyarılarda bulunulduğunu ve teknenin bölgeden uzaklaştırıldığını belirtti.

Diaoyu Dao ve ona bağlı adaların Çin'in öz toprakları olduğunu vurgulayan Liu, Japonya tarafını bu sulardaki tüm ihlal ve provokasyon eylemlerine derhal son vermeye çağırdı.

Liu, "Çin Sahil Güvenliği, Çin'in toprak egemenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını korumak üzere Diaoyu Dao karasularında hak korumaya yönelik kolluk faaliyetleri yürütmeye devam edecektir" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı

Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

37 ilde dev operasyon! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Ümit Özat'tan Fenerbahçe'nin yıldızına olay sözler: Buraya mukavele yapmaya gelmişsin

Fener'in yıldızına olay sözler: Buraya mukavele yapmaya gelmişsin
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü! Türkiye'de de kullanılıyor

Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü
37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

37 ilde dev operasyon! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Ünlü fenomen feci kazada hayatını kaybetti

"Kask takmadım, umarım bir şey olmaz" dedi ama...
20 yıllık iktidara son vermişti! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı

Yeni hükümetten çarpıcı ABD ve İsrail kararı
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Seçil Erzan mahkemede 'Annemi bir daha göremeyecek miyim?' diye sordu

Kesilen cezayı duyunca, ağlayarak o soruyu sordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TOGG'dan sonra Türkiye'nin ikinci yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor

TOGG'dan sonra Türkiye'nin 2. yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor
Ali Koç'un 90+5'teki gol sevinci olay oldu

Son dakikadaki gole verdiği tepki olay oldu
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.