Çin, İzinsiz Japon Balıkçı Teknesini Uzaklaştırdı

BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dejun, Çin'in Diaoyu Dao karasularına izinsiz giren Japon balıkçı teknesine uyarı yapıldığını ve teknenin uzaklaştırıldığını söyledi.

Liu, salı günü bölgeye izinsiz şekilde giriş yapan tekneye yönelik gerekli kontrol önlemlerinin yasalara uygun şekilde alındığını, uyarılarda bulunulduğunu ve teknenin bölgeden uzaklaştırıldığını belirtti.

Diaoyu Dao ve ona bağlı adaların Çin'in öz toprakları olduğunu vurgulayan Liu, Japonya tarafını bu sulardaki tüm ihlal ve provokasyon eylemlerine derhal son vermeye çağırdı.

Liu, "Çin Sahil Güvenliği, Çin'in toprak egemenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını korumak üzere Diaoyu Dao karasularında hak korumaya yönelik kolluk faaliyetleri yürütmeye devam edecektir" dedi.