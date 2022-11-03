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Çin İthalatı Tanıtmak İçin 29 Gösterim Alanı Daha Kuracak

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Çin İthalatı Tanıtmak İçin 29 Gösterim Alanı Daha Kuracak

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Çin, ithalatı tanıtmak için 29 gösterim alanı daha kuracak.

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Çin, ithalatı tanıtmak için 29 gösterim alanı daha kuracak.

Aralarında Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Çin Maliye Bakanlığı ve Çin Merkez Bankası'nın da bulunduğu sekiz yetkili kuruluş, Beijing, Shanxi ve Xinjiang dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde söz konusu ithalatı tanıtacak gösterim alanları kurmaya karar verdi.

Çin 2020'de ithal ürünleri tanıtmak için 10 gösterim alanı kurmuş, Çin'in ithalatını istikrarlı olarak genişletmek ve ithalat yapısını optimize etmek için gelecek üç ila beş yıl içinde, yenilikçi düzenleyici sistemler, eksiksiz hizmet işlevleri ve esnek ticaret modellerine sahip daha fazla ithalat gösterim alanını kurma sözü vermişti.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Pekin Güncel Haberler

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