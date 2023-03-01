Çin İthalat ve İhracat Fuarı'na 30.000'den Fazla Şirket Katılacak

GUANGZHOU, 1 Mart (Xinhua) -- Geleneksel Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın (Kanton Fuarı) 133'üncüsü, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da 15 Nisan'da başlayacak. Etkinlik hem çevrimdışı hem de çevrimiçi yapılacak.

Fuarın Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Sekreteri, aynı zamanda Çin Dış Ticaret Merkezi Başkanı Chu Shijia, fuar alanının bu yıl 1,5 milyon metrekareye çıkarılacağını söyledi. Fuar alanı geçen yıl 1,18 milyon metrekareydi.

133'üncüsü düzenlenecek olan fuara, 30.000'den fazla Çinli ve yabancı şirketin katılması bekleniyor. Katılımcı Çinli işletmeler arasında ülkenin önde gelen 5.000'den fazla imalat ve yüksek teknoloji şirketi bulunuyor.

Chu, 1957 yılından bu yana yılda iki defa düzenlenen Kanton Fuarı'nda endüstriyel otomasyon ve akıllı üretim, yeni enerjili ve akıllı bağlantılı araçlar ile gebelik, bebek ve çocuk ürünleri için üç yeni fuar alanının yanı sıra akıllı yaşam, gümüş ekonomi ile denek ve koruyucu ürünlerin test edilmesine odaklanan üç yeni özel bölgenin yer alacağını söyledi.

Yetkili, bu yeni eklemelerle sergi alanı sayısının 54'e, özel alan sayısınınsa 159'a çıktığını belirtti.

Chu, eklenen yeni sergi ve özel alanlarının yanı sıra ithalat alanındaki sergilerdeki artışla, bu yılki Kanton Fuarı'nın yeni kalkınma olanaklarını dünyanın geri kalanıyla paylaşmasının beklendiğini söyledi.

Fuara, Almanya, İspanya, İtalya, Türkiye, Güney Kore, Hindistan ve Malezya'dan şirketlerin katılması bekleniyor.

Fuarda ayrıca, uluslararası ticaret forumları ve ticari tanıtımlar gibi faaliyetler düzenlenecek.