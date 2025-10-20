Çin İthalat ve İhracat Fuarı'na 157.900 Yurtdışı Alıcı Katıldı

GUANGZHOU, 20 Ekim (Xinhua) -- 138. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın ilk aşaması pazar günü sona erdi. Çin Dış Ticaret Merkezi'nin istatistiklerine göre, Kanton Fuarı olarak da bilinen etkinliğe 222 ülke ve bölgeden yaklaşık 157.900 yurtdışı alıcı çevrim dışı olarak katılım sağladı.